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رياضة

الدوري المصري.. الإنتاج يكتفي بهدف نظيف في شباك مصر المقاصة في الشوط الأول

السبت 08/فبراير/2020 - 08:31 م
لقاء الإنتاج الحربي
لقاء الإنتاج الحربي ومصر المقاصة
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول التي تجمع بين فريقي الإنتاج الحربي ومنافسه مصر المقاصة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ17"، من بطولة الدوري الممتاز.

وتمكن محمد بازوكا من إحراز هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة"33"، من خلال ركلة حرة من أحمد شديد قناوي من خارج منطقة الجزاء وصلت على رأس بازوكا وتمكن من التسجيل بطريقة رائعة في شباك مصر المقاصة .

وحاول لاعبو مصر المقاصة إحراز هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من خلال الهجمات المرتدة على مرمى شباك الإنتاج الحربي ولكن لم يحالفهم الحظ .

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:-

فى حراسة المرمى: أحمد يحيى. 
 خط الدفاع:علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى،.
فى خط الوسط:محمد عادل، محمود عادل، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس، موسى دياوارا، .
 خط الهجوم: محمد رجب.
 بينما على مقاعد البدلاء"عامر محمد عامر، على فتحى، معاذ الحناوى، باسم مرسي، مصطفى البدرى، مصطفى الجمل، كريم لالا".


ويتواجد فريق مصر المقاصة فى المركز 17 برصيد "13"، نقطة، بينما فريق الإنتاج الحربى يتواجد فى المركز الـ "8"، برصيد "22"، نقطة.

 

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