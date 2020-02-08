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رياضة

زيدان يتعرض لحادث بسيارته قبل تدريبات ريال مدريد .. صورة

السبت 08/فبراير/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني

التقطت عدسات الكاميرات الفرنسي زيدن الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، اليوم السبت، بعد اصطدام سيارته في حادث مع سيارة اخري وهو في طريقه إلى مقر تدريبات الفريق.


وحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن زيدان تعرض لحادث مروري في طريقه إلى مقر تدريبات الفريق، وتوقف الفرنسي للحديث مع صاحب السيارة الأخرى قبل أن يغادر بعدها متوجهًا ‘إلى مقر تدريبات الفريق. 


وشهد لقاء ريال مدريد الأخير ضد ريال سوسيداد في الكأس التي خسرها الملكي 4-3 وودع البطولة إثرها، مغادرة اللاعب الويلزي للمباراة قبل نهايتها بـ 15 دقيقة، مما أغضب مشجعي الميرنجي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوساسونا غدًا عن غياب بيل عن القائمة مؤخرًا؟: لقد كان جاهزًا ومتاحًا، لكنني اخترت لاعبين آخرين، وقد يتم استدعاؤه للمباراة، ولا يزال بيل يحظى بدعمي وسأعتمد عليه".

وأضاف: "مغادرته للبرنابيو قبل نهاية مباراة الكأس؟ لا أعتقده قلة احترام".

وحسم زيدان موقف بيل من الرحيل عن سانتياجو برنابيو وقال: "ليست هناك مشكلة لو أراد بيل البقاء هنا حتى 2022، لديه عقد يربطه بالنادي ويبدو أنه سيبقى".
زيدان يتعرض لحادث بسيارته قبل تدريبات ريال مدريد .. صورة
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