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رياضة

أهلي 2003 يهزم الجونة بثنائية ودجلة يسحق الاتحاد برباعية

السبت 08/فبراير/2020 - 08:37 م
فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2003
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يسرى غازى

شهدت اليوم السبت مباريات الجولة الحادية والعشرين ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد 2003 منافسات شرسة بين الفرق المشاركة فى المسابقة المحلية.


وأسفرت منافسات اليوم السبت عن النتائج الآتية: 


حقق فريق النادي الاهلي مواليد 2003 فوزا على نظيره فريق الجونة بهدفين دون رد فى حين سحق فريق وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة فيما فاز فريق مصر المقاصة على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وتغلب فريق بيراميدز على طلائع الجيش بهدف دون رد بينما تعادل فريقا سموحة والإسماعيلي إيجابيا بهدف لكل منهما وبنفس النتيجة تعادل إيجابيا فريقى المقاولون العرب وانبي.

أهلي 2003 يهزم الجونة بثنائية ودجلة يسحق الاتحاد برباعية
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