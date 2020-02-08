AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

محافظ القاهرة يشارك فى ورشة عمل منظمة المدن بأبو ظبى: تقديم الخدمات تكنولوجيًا ليس رفاهية بل واجب.. والعاصمة لها السبق فى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمي

السبت 08/فبراير/2020 - 10:30 م
محافظ القاهرة يشارك
محافظ القاهرة يشارك فى ورشة عمل منظمة المدن بأبو ظبى
Advertisements
عبد العزيز جمال

محافظ القاهرة :
العاصمة يقطنها ما يقارب 10 ملايين مواطن 
المراكز التكنولوجية فى الأحياء تقدم الخدمة للمواطنين بطريقة سريعة 
الشباب هم الشريحة الأكبر فى ديموغرافية محافظة القاهرة 

شارك اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى ورشة عمل منظمة المدن المنعقدة بأبو ظبى والتى عقدت تحت عنوان " كيف للحكومات المحلية والاقليمية تشكيل تكنولوجيا جديدة لمستقبل مجتمعاتهم"وهى الورشة التمهيدية للجلسة الإفتتاحية للدورة العاشرة للمؤتمر الحضرى العالمىUN Habitat  التى ستعقد غدًا ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى 4 محافظات مصرية هى القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا. 

وأشار المحافظ فى كلمته إلى أن عالمنا المعاصر يعيش فترة محورية هامة من التطور التكنولوجي المتسارع يمتد ويتوسع لتتشكل بيئة تقنية تتطور من خلالها بين المواطن و حكومته المحلية علاقات ومتطلبات جديدة تضع المزيد من المسئوليات للوفاء بتطلعات وتوقعات المواطنين وتحقيق رضاهم مؤكدًا أنه فى هذا الإطار التقنى الجديد لم يعد تقديم الخدمات العامة بشكل تكنولوجي رقمى من باب الرفاهية لكنه أصبح واجبًا القيام به والمبادرة إلى تطويره بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة التى يقطنها ما يقارب 10 ملايين مواطن تعاملت مع التطورات التكنولوجية بإيجابية حيث قامت بإنشاء المراكز التكنولوجية فى الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين بطريقة تساعد على سرعة الأداء وتقليل التعامل المباشر فى مكان الخدمة بالإضافة إلى الحد من المخالفات والتجاوزات وإهدار الوقت.

وأكد المحافظ أن العاصمة كانت سباقة بين كافة محافظات الجمهورية فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمي والدفع الالكترونى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين فى عملية دفع رسوم الخدمات وخاصةً تلك الشرائح من المواطنين التي لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية سعيًا لدمج كافة المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030.

وأضاف المحافظ أن الشباب هم الشريحة الأكبر فى ديموغرافية محافظة القاهرة بما يحقق سرعة الإنتقال إلى الاساليب الحديثة مشيرًا إلى أنه يتم تدريب الموظفين القائمين على تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحات المتخصصة على شبكات الإنترنت والتفاعل مع شكاوى المواطنين وتعليقاتهم و الحرص على نشر الردود والمتابعة بشكل يومى وتعزيز التفاعل مع عدد أكبر من المواطنين لتأسيس نمط أكثر إيجابية فى التفاعل بين المحافظة والمواطنين.

وتستضيف أبوظبي الدورة العاشرة للمنتدى الحضرى العالمى Habitat  Un فى الفترة من 8 ـــ 13 فبراير الجارى ويشارك فيها عدد كبير من دول العالم، والمنتدى هو أحد أكثر الفعاليات المعنية بالتحديات الحضرية شمولًا وهذا يجعله – إلى جانب المشاركة الكبيرة – من مؤتمرات الأمم المتحدة الفريدة من نوعها.

ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي بشأن التوسع الحضري المستدام بين الأطراف المعنية والجهات المختلفة، وتحسين المعرفة العامة بشأن التطور الحضري المستدام من خلال نقاشات شاملة مفتوحة وتبادل الدروس المستفادة لأفضل الممارسات والسياسات الجديدة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المدن لتعزيز التوسع الحضري المستدام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال فعاليات «PAFIX» في Cairo ict التكنولوجيا تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الشمول المالي

شعراوي وعبد العال يشهدان تخريج أول دفعة من "بناء قدرات العاملين"

وزير التنمية المحلية: نواكب التطور التكنولوجي لتعزيز سهولة حصول المواطن على الخدمات ومواجهة الفساد .. ونعمل على بناء جهاز إداري حكومي كفء وفعال ويخضع للمساءلة والرقابة

محافظ الفيوم: الدولة عازمة على تنفيذ التحول الرقمي

وزيرة التخطيط تفتتح المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي المنعقد تحت عنوان الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو

خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي.. هالة السعيد نيابة عن رئيس الوزراء: الشمول المالي أحد عناصر رؤية مصر 2030.. إلغاء الدفع النقدي في الخدمات الحكومة لتجنب الرشاوي والفساد

ترشيحاتنا

ارتداء ملابس ثقيلة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد.. فيديو

دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب في جدة

أحمد شديد قناوي يحطم رقم الراحل حسن الشاذلي في الدوري المصري.. تفاصيل

أخبار الفن | الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار عليه.. ودينا الشربيني في أحضان عمرو دياب بـ جدة

حرامي وخاين وعميل.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على الإرهابي محمد ناصر ويعتذر للمصريين

غاب بدون إذن | فرجاني ساسي يعتذر لـ كارتيرون وينضم لقائمة الفريق لهذا السبب

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92