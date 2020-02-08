كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

على طريقة فيلم "واحد من الناس" ، ظل إسلام في حيرة من أمره بعدما طلبوه للشهادة في قضية قتل أحد جيرانه ، ظل مترددا إلى أن هداه ضميره للإدلاء بشهادة الحق أمام المحكمة.





لم يكن إسلام يعلم أن شهادته بالحقيقة أمام المحكمة ستكتب شهادة وفاته ، فبعد أن خرج من المحكمة انهالت عليه أم وشقيق المتهم الذي شهد ضده أمام المحكمة بسلاح أبيض داخل سيارته الأجرة ليسقط غارقا في دمائه في وضح النهار.





إسلام سائق سيارة سرفيس خط 8 بمدينة الفيوم ، يخرج منذ الصباح لعمله ، ليعود فى نهاية يومه بما قسمه الله من رزق الى منزل أسرته وهو يحمل لهم العشاء وبعض أنواع الفاكهة.





وفى 30 مارس 2019 ، واثناء سير إسلام بسيارته الاجرة أمام جامعة الفيوم ، قام بانزال احد الركاب، لكنه فوجئ باحدى السيدات تتعلق بباب سيارته الامامي من ناحية اليسار ونجلها يدخل من الباب الامامى ناحية اليمين وينهال بالطعنات بمساعدة والدته على إسلام ، انتقاما منه على شهادته على ابنهم، حتى لفظ انفاسه أمام الركاب الذين اصيبوا بالذعر، لتغرق دماء اسلام السيارة والطريق العام أمام جامعة الفيوم.

انتقلت اجهزة الامن الى مكان الجريمة البشعة التى تمت بالطريق العام، وتم نقل جثمان إسلام الى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لتصدر نيابة الفيوم قرارا بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمانه.





وأكدت تحريات الرائد احمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم ، أن المتهمين هم : “محمود.أ.ع” وشهرته جدية، ووالدته “فريدة. م” بقتل “إسلام.أ” سائق سرفيس، عمدًا بسلاح أبيض، اشترك مع المتهم الثالث “أحمد.ع” وشهرته “الطيب” زوج المتهمة الثانية، في قتل المجني عليه “إسلام أحمد.ع” (سائق سرفيس)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، انتقامًا منه لشهادته على ابن المتهمة فى واقعة قتل أمام المحكمة، وتوعدت بالانتقام منه.





وتبين من تحقيقات النيابة ، أن المتهمين، خططوا للمجنى عليه، وتربصوا به لقتله بأحد الطرق بمدينة الفيوم، وأنه خلال مروره بسيارة سرفيس يعمل سائقا عليها، قطعت المتهمة الثانية الطريق عليه مترجلة، محاولة شل حركته، بأن تعلقت بباب السيارة التى يستقلها المجني عليه، وعاجله المتهم الأول “ابنها”، بطعنه بسكين فى صدره، محدثين إصابته التى أودت بحياته، وكان زوجها المتهم الثالث يساعد ابنه فى قتل المجنى عليه.





وقررت نيابة الفيوم حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، كما قرر المحامى العام لنيابات الفيوم، احالتهم الى محكمة جنايات الفيوم.





وقررت محكمة جنايات الفيوم اليوم احالة اوراق الام القاتلة ونجلها الى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي.





وفى جلسة علنية بحضور المتهمين قضت محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا “دائرة الإرهاب” بالفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين حسين إسماعيل، ومحمد ثروت، وحضور السيد فريد شوقى، وكيل النائب العام وأمانة سر محمد البرعى ، وعقب ورود تقرير فضيلة مفتى الجمهورية ، بالإعدام شنقًا لشاب ووالدته وبالسجن 5 سنوات لوالده ليسدل الستار على جريمة بشعة أرتكبت فى الطريق العام وفي وضَح النهار، وأمام حرم جامعي - جامعة الفيوم - والتى شغلت الراى العام بالمحافظة.





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