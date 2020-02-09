البرلمان يناقش حكم العلاوة وارتفاع تكاليف الكهرباء على الصناعة

تشهد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد استكمال نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب سولاف درويش، ومحمود عطية، ومحمد أحمد فؤاد بشأن "عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش".





يأتي ذلك في إطار مواصلة اللجان النوعية بالبرلمان أعمالها، وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، وخاصة الصناعات النسيجية،والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وبلجنة المشروعات الصغيرة يناقش الأعضاء الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية، التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد وذلك تماشيًا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، وكذلك ما تم تنفيذه من مواقع لوجود وحدات الطعام المتنقلة(150 موقعًا) المخطط إقامتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمشروع شارعي"مصر، و306"، بحضور المستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وجهازتنمية المشروعات، وصندوق تحيا مصر.