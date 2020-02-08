موعد العرض الأول لفيلم الكنز على روتانا

يعتبر فيلم الكنز أحد أهم واجمل الافلام التى انتجت حديثآ ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.





تقدم روتانا سينما فى تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل هدية جديدة من هدايا روتانا لمشاهديها وهى العرض الاول فضائيآ لفيلم "الكنز الجزء الاول".





ويعتبر الفيلم أحد أهم واجمل الافلام التى انتجت حديثآ والتى لاقت استحسان الجمهور والنقاد.





ويعتبر الكنز فيلما تاريخيا مصريا من إنتاج سنة 2017، من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد ضبري، ومن بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أحمد حاتم، أمينة خليل، روبي.





وتبدأ أحداث الفيلم في عام 1975، عندما يقرر حسن بشر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلم المصريات إلى منزل العائلة في الأقصر، ويكتشف أن والده قد ترك له وصية مسجلة يروي فيها الكثير من تفاصيل حياته، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة حتشبسوت، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل علي الزيبق، لتتراوح الأحداث بين العصر الفرعوني والعصر العثماني والنصف الأول من القرن العشرين خلال حكم الملك فاروق ليبحث حسن خلال كل هذا عما تركه والده له.



