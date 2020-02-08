القباج: الفترة المقبلة ستشهد تألقا لدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرقمنة وقواعد البيانات ستعمل على دعم المنظومة التى نطمح تطبيقها، موضحة أنه سيتم من خلالها تصنيف المواطنين وفقا لأعمارهم ما يساهم في جعلها أكثر دقة وستكون الاستجابة لها سريعة.





وأشارت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»؛ إلى أنها حريصة على التعاون مع المحافظين والتنسيق معهم لدعم اللامركزية، منوهة أن الجولات الميدانية أمر هام، وفي إحدى الجولات وعد محافظ القليوبية بتوفير مبنى لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، فكانت الزيارة إلى هناك مثمرة وهامة.

وأكدت القباج، أن برامج الحماية تمس أكثر من وزارة وجهة، منها المجتمع المدنى الذي يمثل أهمية كبيرة؛ معلنة أنه في الفترة القادمة ستشهد تألقا لدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.





ولفتت القباج، إلى أن الجمعيات الأهلية لديها القدرة على توفيق مواردها وتوفير عائد مادى جيد، كما أنها تحتك بشكل دائم بالمواطن وهنا تكمن أهميتها.