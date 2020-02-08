AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القباج: الفترة المقبلة ستشهد تألقا لدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

السبت 08/فبراير/2020 - 09:20 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرقمنة وقواعد البيانات ستعمل على دعم المنظومة التى نطمح تطبيقها، موضحة أنه سيتم من خلالها تصنيف المواطنين وفقا لأعمارهم ما يساهم في جعلها أكثر دقة وستكون الاستجابة لها سريعة. 

وأشارت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»؛ إلى أنها حريصة على التعاون مع المحافظين والتنسيق معهم لدعم اللامركزية، منوهة أن الجولات الميدانية أمر هام، وفي إحدى الجولات وعد محافظ القليوبية بتوفير مبنى لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، فكانت الزيارة إلى هناك مثمرة وهامة. 
 
وأكدت القباج، أن برامج الحماية تمس أكثر من وزارة وجهة، منها المجتمع المدنى الذي يمثل أهمية كبيرة؛ معلنة أنه في الفترة القادمة ستشهد تألقا لدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

ولفتت القباج، إلى أن الجمعيات الأهلية لديها القدرة على توفيق مواردها وتوفير عائد مادى جيد، كما أنها تحتك بشكل دائم بالمواطن وهنا تكمن أهميتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن : دورنا اجتماعي اقتصادي تنموي خلال الفترة المقبلة

نيفين القباج: «التضامن» تتبنى استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد

وزيرة التضامن: استراتيجية محكمة لمكافحة الفساد.. الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة في كافة القطاعات.. تكليف رئاسي بضرورة إرساء قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الوزارة

مصر الخير تمنح جائزتها للعطاء الخيري والتنموي لأفضل ثلاث جمعيات والشخصيات التنموية في التعليم

وزيرة التضامن: الزيادة السكانية أهم مشكلات التنمية

وزيرة التضامن تتفقد عيادات مشروع «2 كفاية» في المنيا

ترشيحاتنا

دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب في جدة

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

أهالي الشرابية يقدمون واجب العزاء في والد طارق الشيخ.. فيديو

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

مصري عائد من ووهان الصينية يروي كيف تسير الحياة في الحجر الصحي.. فيديو

عائد من ووهان يروي تفاصيل الحياة اليومية داخل الحجر الصحي بمطروح.. فيديو

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور