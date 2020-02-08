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فن

لحظة تكريم وحيد حامد فى مهرجان جمعية الفيلم

السبت 08/فبراير/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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محمد نبيل
استلم مساء اليوم الكاتب الكبير وحيد حامد تكريمه من مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم فى ختام دورته ال46.

وأعلنت إدارة المهرجان عن نتائج لجنة التحكيم برئاسة الناقد الكبير كمال رمزي وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح، وأستاذ المونتاج د.رحمة منتصر، والناقدة علا الشافعي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف والناقد محمد الروبي، ومدير التصوير د.محمد عسر، والمخرج هاني لاشين عنها حيث تمكن فيلمي "الفيل الأزرق" و"لما بنتولد" من الحصول على نصيب الأسد من الجوائز. 

وحصل فيلم "لما بنتولد" على جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، وحصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان علي جائزة أحسن ممثلة دور ثاني، بينما حصل المخرج تامر عزت علي جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس علي جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمية السباعي علي شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

أما فيلم "الفيل الأزرق" فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد، بينما حصلت ناهد نصر الله علي جائزة أحسن مصممة ملابس، كما حصل الموسيقار هشام نزيه على جائزة الموسيقي، وأخيرا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أحسن مونتاج.

وحصل الفنان محمد سعد علي جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، بينما حصل باسم سمرة علي جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "ولاد رزق2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل علي جائزة الديكور عن فيلم "الضيف" بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف علي جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" علي جائزة أفضل أفيش.

وأعلنت إدارة المهرجان عن جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يقام بعد العروض حصل فيلم"الضيف" للمخرج هادي الباجوري على أعلى الأصوات.
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