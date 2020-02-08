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رياضة

الدوري المصري..عمرو مرعي يسجل هدف تعادل المقاصة أمام الإنتاج الحربي

السبت 08/فبراير/2020 - 09:22 م
عمرو مرعي
عمرو مرعي
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حسام الحارتي
أحرز عمرو مرعي لاعب مصر المقاصة هدف تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وتمكن عمرو مرعي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة" 74"، من خلال استقبله كرة عرضية  ليتمكن من وضعه بطريقة احترافية أقصي يسار حارس مرمي الانتاج الحربي لتسكن الشباك

وانتهت أحداث الشوط الأول التي تجمع بين فريقي الإنتاج الحربي ومنافسه مصر المقاصة بتقدم الأول بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ17"، من بطولة الدوري الممتاز.
وتمكن محمد بازوكا من إحراز هدف الإنتاج الحربي في الدقيقة"33"، من خلال ركلة حرة من أحمد شديد قناوي من خارج منطقة الجزاء وصلت على رأس بازوكا وتمكن من التسجيل بطريقة رائعة في شباك مصر المقاصة .
وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:-

فى حراسة المرمى: أحمد يحيى. 
 خط الدفاع:علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى،.
فى خط الوسط:محمد عادل، محمود عادل، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس، موسى دياوارا، .
 خط الهجوم: محمد رجب.
 بينما على مقاعد البدلاء"عامر محمد عامر، على فتحى، معاذ الحناوى، باسم مرسي، مصطفى البدرى، مصطفى الجمل، كريم لالا".


ويتواجد فريق مصر المقاصة فى المركز 17 برصيد "13"، نقطة، بينما فريق الإنتاج الحربى يتواجد فى المركز الـ "8"، برصيد "22"، نقطة.
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