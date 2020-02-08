الدوري المصري..عمرو مرعي يسجل هدف تعادل المقاصة أمام الإنتاج الحربي





فى حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع:علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى،.

فى خط الوسط:محمد عادل، محمود عادل، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس، موسى دياوارا، .

خط الهجوم: محمد رجب.

بينما على مقاعد البدلاء"عامر محمد عامر، على فتحى، معاذ الحناوى، باسم مرسي، مصطفى البدرى، مصطفى الجمل، كريم لالا".







