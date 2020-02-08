شاهد .. أمانى الخياط تعرض فيديو نادرا لـ خيرت الشاطر.. تفاصيل

كشفت الإعلامية أمانى الخياط، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية الجديد، قائلة:"لدينا معلومات حصرية عن تنظيم جماعة الإخوان بانهم بعد إحباطهم قرروا تجنيد الاطفال".





وأوضحت أمانى الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة"، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"قيادات الإخوان تتاجر بالدين الإسلامى لإستقطاب الشباب للجماعة الإرهابية ويستبدلون النبي صلي الله عليه وسلم بالإمام حسن البنا كقدوة لشباب الجماعة".









وعرضت الخياط فيديو لخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان عام 2012 فى معسكر الإخوان الدولى بمطروح، وتضمن الفيديو زيفا وتضليلا للقيادى الإخوانى بان غاية الجماعة هى الله ورفعة راية الإسلام.





وتابعت أمانى الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" :"جماعة الإخوان نجحت فى تضليل أعداد كبيرة باسم الدين لتنفيذ عمليات إنتحارية والبعض الآخر يتدرب على تنفيذ أعمال إنتحارية، مردفة:"التنظيم الإرهابي يجري تغييرات على مناهجه لتكريس أعمال العنف".









وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.





"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.



