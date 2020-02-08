AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد .. أمانى الخياط تعرض فيديو نادرا لـ خيرت الشاطر.. تفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 09:22 م
خيرت الشاطر
خيرت الشاطر
Advertisements
حمزة شعيب
كشفت الإعلامية أمانى الخياط، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية الجديد، قائلة:"لدينا معلومات حصرية عن تنظيم جماعة الإخوان بانهم بعد إحباطهم قرروا تجنيد الاطفال".

وأوضحت أمانى الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة"، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"قيادات الإخوان تتاجر بالدين الإسلامى لإستقطاب الشباب للجماعة الإرهابية ويستبدلون النبي صلي الله عليه وسلم بالإمام حسن البنا كقدوة لشباب الجماعة".


وعرضت  الخياط فيديو لخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان عام 2012 فى معسكر الإخوان الدولى بمطروح، وتضمن الفيديو زيفا وتضليلا للقيادى الإخوانى بان غاية الجماعة هى الله ورفعة راية الإسلام.

وتابعت أمانى الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" :"جماعة الإخوان نجحت فى تضليل أعداد كبيرة باسم الدين لتنفيذ عمليات إنتحارية والبعض الآخر يتدرب على تنفيذ أعمال إنتحارية، مردفة:"التنظيم الإرهابي يجري تغييرات على مناهجه لتكريس أعمال العنف".


وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدف الجماعة حكم مصر | فيديو مسرب لـ خيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان .. شاهد

نقبل العولمة بشرط.. كواليس لقاء خيرت الشاطر مع الصحفى الأمريكى توماس فريدمان

أمانى الخياط تعرض فيديو يفضح أطماع خيرت الشاطر وتنظيم الإخوان| شاهد

خيرت الشاطر فى تسجيل مسرب: هنضحى بـ أى حد مقابل الحكم.. شاهد

باحث في الحركات الإسلامية يكشف مخطط الإخوان بزرع أبوإسماعيل وسط السلفيين

باحث يكشف تفاصيل تنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية..فيديو

ترشيحاتنا

موعد العرض الأول لفيلم الكنز على روتانا

وزارة التضامن تزف بشرى سارة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

أكل النمل وجبة شهية وعلاج فعال.. ما لا تعرفه عن حيوان البانجول سبب فيروس كورونا

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

اتهام بالسرقة ومصير مجهول.. أزمات نانسي عجرم تتوالى

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور