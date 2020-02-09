الكمثرى والشاى الأخضر أبرزها .. 5 أطعمة تحمي من خطر الإصابة بالسرطان





وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الأطعمة الغنية بالفوائد لتقلل خطر الإصابة بالسرطان.





- التوت

يحتوى التوت الأسود والفراولة على مصادر ممتازة للأنثوسيانين ، وهى صبغة تحدث بشكل طبيعي ومن المعروف أن لها فوائد صحية محتملة بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان





- الكمثرى

تعد الكمثرى من الأطعمة الأخرى التي تحارب السرطان والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة.





- الأسماك

تشير الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الأسماك وزيت السمك قد تمنع التسرطن، ويساعد تناول كميات كبيرة من أسماك المياه العذبة وأسماك البحر إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون .





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- الشاى الأخضر

يمتلك الشاي الأخضر مركبات مهمة مثل الكاتيكين، ويمكن لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 18%.





- الحبوب الكاملة