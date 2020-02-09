الكمثرى والشاى الأخضر أبرزها .. 5 أطعمة تحمي من خطر الإصابة بالسرطان

يعد السرطان من الأمراض التى يمكن أن تصيب أى شخص ويتخوف الكثير من الأشخاص من الإصابة به، كما يحرصون على اتباع العادات الصحية المفيدة..
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الأطعمة الغنية بالفوائد لتقلل خطر الإصابة بالسرطان.
- التوت
يحتوى التوت الأسود والفراولة على مصادر ممتازة للأنثوسيانين ، وهى صبغة تحدث بشكل طبيعي ومن المعروف أن لها فوائد صحية محتملة بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.
- الكمثرى
تعد الكمثرى من الأطعمة الأخرى التي تحارب السرطان والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة.
- الأسماك
تشير الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الأسماك وزيت السمك قد تمنع التسرطن، ويساعد تناول كميات كبيرة من أسماك المياه العذبة وأسماك البحر إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون .
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- الشاى الأخضر
يمتلك الشاي الأخضر مركبات مهمة مثل الكاتيكين، ويمكن لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 18%.
- الحبوب الكاملة
تحتوي الحبوب الكاملة على كمية كبيرة من فيتامينات ب والألياف وغيرها من المغذيات الدقيقة، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان ، يمكن أن تقلل الحبوب الكاملة من خطر الإصابة بسرطان القولون.