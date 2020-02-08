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رياضة

الدوري المصري.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الإنتاج الحربي ومصر المقاصة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:37 م
لقاء الإنتاج ومصر
لقاء الإنتاج ومصر المقاصة
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حسام الحارتي
انتهت أحداث المباراة التي جمع بين فريقي الإنتاج الحربي ومنافسة مصر المقاصة بهدف لكل منهما ضمن الأسبوع الـ"17"، من بطولة الدوري الممتاز .
شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين واستطاع لاعبو الإنتاج الحربي من فرض الاستحواذ وإحراز الهدف الأول فى الدقيقة "33" عن طريق محمد بازوكا،  من خلال ركلة حرة من أحمد شديد قناوي من خارج منطقة الجزاء وصلت على رأس بازوكا وتمكن من التسجيل بطريقة رائعة في شباك مصر المقاصة.

وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني شن لاعبو الإنتاج الحربي الهجمات المرتدة على مرمى مصر المقاصة دون إحراز أهداف

وفي الدقيقة، "74"، عادو لاعبو مصر المقاصة من جديد حتى تمكنوا من إحراز هدف التعادل عن طريق عمرو مرعي الذى استقبل كرة عرضية  تمكن من وضعها بطريقة احترافية أقصي يسار حارس مرمي الانتاج الحربي لتسكن الشباك.
 
وعقب انتهاء أحداث المباراة  احتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد"23"، نقطة بينما تواجد مصر المقاصة في المركز برصيد"14" نقطة.


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