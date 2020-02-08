الدوري المصري.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الإنتاج الحربي ومصر المقاصة

"33" عن طريق محمد بازوكا، من خلال ركلة حرة من أحمد شديد قناوي من خارج منطقة الجزاء وصلت على رأس بازوكا وتمكن من التسجيل بطريقة رائعة في شباك مصر المقاصة. شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين واستطاع لاعبو الإنتاج الحربي من فرض الاستحواذ وإحراز الهدف الأول فى الدقيقة





وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني شن لاعبو الإنتاج الحربي الهجمات المرتدة على مرمى مصر المقاصة دون إحراز أهداف





وفي الدقيقة، "74"، عادو لاعبو مصر المقاصة من جديد حتى تمكنوا من إحراز هدف التعادل عن طريق عمرو مرعي الذى استقبل كرة عرضية تمكن من وضعها بطريقة احترافية أقصي يسار حارس مرمي الانتاج الحربي لتسكن الشباك.

وعقب انتهاء أحداث المباراة احتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد"23"، نقطة بينما تواجد مصر المقاصة في المركز برصيد"14" نقطة.



