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منوعات

شاهد .. لحظة جر المشتبه في إصاباتهم بفيروس كورونا من منازلهم بمدينة ووهان

السبت 08/فبراير/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لأشخاص مشتبه فى إصاباتهم بفيروس كورونا يتم سحبهم من منازلهم بالقوة من قبل قوات الامن في مدينة ووهان الصينية تمهيدًا لنقلهط إلى المعسكرات التي يتم تجميع فيها المشتبه فيها بالفيرس.

ووضح الفيديو المسؤولين الذين يرتدون بدلات واقية وهم يحملون شخصين على أذرعهم قبل أن يتم تصوير رجل ثالث يتم جره على  الأرض ويتم حمله من قبل المسؤولين .

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تم تصويرهذه اللقطات  في  مدينة ووهان بعد أن دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشونلان إلى "حرب الشعب" ضد الوباء سريع الانتشار.

في الأسبوع الماضي ، أمرت الحكومة المركزية في البلاد مدينة  ووهان التي تعد المركز الرئيسي لفيروس كورونا، بجمع كل المرضى المشتبه بهم وكذلك اتصالاتهم الوثيقة في معسكرات الحجر الصحي الشامل.

الجدير بالذكر ان أكثر من 700 شخص توفوا  بسبب فيروس كورونا، حيث مات 86 شخصًا يوم الجمعة وحده ، وأصيب أكثر من 34،500 شخص على مستوى العالم.
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