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أخبار البلد

شعراوي يكلف المحافظات بحصر المباني غير المنتهية التشطيب

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:18 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات بحصر المبانى غير المنتهية التشطيب وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ، في إطار قرار الرئيس بطلاء واجهات المنازل والحفاظ علي الشكل الحضاري.

وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.

وتقوم المحافظات بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظًا على المظهر الحضارى بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ علي الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.

وأشار شعراوى إلى استمرار المحافظات فى متابعة استكمال طلاء واجهات المبانى مؤكدًا على عدم إدخال أي مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجى لحين تشطيب الواجهات وذلك تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمبانى بالمدينة أو الحى.

وطبقا لآخر تقرير عن طلاء واجهات المنازل، فإن المحافظات انتهت من طلاء أكثر من 34 ألفا، ومحافظة الأقصر قامت بطلاء 5613 مبنى وقنا 3673 مبنى وبنى سويف 2599 مبنى والشرقية 2145 مبنى والغربية 2092 مبنى والجيزة 1471 مبنى والقاهرة 1308 مباني.
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