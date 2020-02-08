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أخبار العالم

لماذا رفض البشير لقاء مسؤول أممي داخل سجن كوبر؟

السبت 08/فبراير/2020 - 10:06 م
الرئيس السوداني السابق
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
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رحيم يسري
كشفت وسائل إعلام سودانية عن رفض الرئيس المعزول عمر البشير لقاء مسؤول أممي داخل محبسه بسجن كوبر.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن الصحفي السوداني هيثم محمود تفاصيل الواقعة، حيث رفض البشير مقابلة المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني لدى زيارته سجن كوبر للوقوف على أحوال المعتقلين السياسيين. 

وبحسب الصحيفة، أبلغ  البشير مدير السجن أنه لن يلتقي موظفًا أمميًا ليشكو له حكومة بلاده ولو فعلوا به الأفاعيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البشير قال لمدير السجن " أنا كنت رئيسًا  لها - في إشارة للسودان- ، ولن اقبل أن اشتكي  حكومة بلادي".

وأشاد البعض بتصرف الرئيس السوداني بينما  اعتبر آخرون أن تسريب التصريح يأتي في محاولة يائسة من قبل بعض الأطراف لتجميل صورة البشير.

كانت محكمة سودانية قضت في ديسمبر الماضي بإيداع البشير  في مؤسسة إصلاحية خاصة بسجن المُسنين، وذلك بعد إدانته بقضايا فساد أثناء فترة حكمه للسودان، وأوضحت مصادر محلية أن السلطات بصدد توجيه اتهامات جديدة للبشير وزوجته.
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