تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور

وزير السياحة خلال اجتماعه بالقطاع

- تيسر رحلات بين شرم الشيخ والاقصر

- تخفيض 50% من تذاكر المناطق الاثرية للسائحين

- الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة ووزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني









عقد اليوم السبت الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار و المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لقاء موسعا مع اكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة و اصحاب الفنادق و شركات السياحة و قيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر وذلك لمناقشة احوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات و التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، و سبل التغلب عليها و التعاون بينهم و بين والوزارة و المحافظة خلال الفترة المقبلة، و ذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤون الفنادق





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خلال اللقاء الذي استمر قرابة الأربعة ساعات استعرض وزير السياحة والآثار القرارات التي تم اتخاذها خلال الست أسابيع الماضية من اجل دعم البرامج السياحية المختلفة و النهوض بالمنتج السياحي، و تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية و الترفيهية و الشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي و شبكة الإنترنت، منها إنشاء اللجنة الوزارية لشؤون السياحة و الآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء و بحضور سبعة وزراء معنيين و كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة، مؤكدا علي ان الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه احد اهم روافد الاقتصاد القومي. هذا بالإضافة الي قرارات اخري مثل مبادرة البنك المركزي بحوالي اكثر من ٥٠ مليار جنية و ارجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي و الفندقي لمدة عام، العمل علي استصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص و تشغيل المنشآت الفندقية و السياحية برئاسة وزير السياحة و الاثار و عضوية كل جهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها علي المستثمرين.





و اوضح وزير السياحة و الآثار انه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم الاتفاق علي ربط الاقصر بشرم الشيخ و سوف يتم تشغيل اول خط طيران بين الاقصر و شرم الشيخ هذا الأسبوع.





كما تم ايضا اتخاذ بعض القرارات و الإجراءات التي تعمل علي تنشيط السياحة الثقافية منها تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار الاقصر باس و تذاكر الأجانب الكاملة و ذلك بالمناطق و المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا و الأقصر و أسوان خلال شهري يوليو و اغسطس، لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الاثرية بمتحف اثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة بالإضافة الي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة و الاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت و تطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز و تقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية.





كما سيتم أيضا بيع المستنسخات و الكتب الاثرية و السياحة من خلال تلك التطبيقات. هذا بالاضافة الي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الاثرية في الاقصر و تنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الاقصر و الكرنك.





وخلال اللقاء اوضح د. العناني على أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة ووزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام و المقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من اجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.







