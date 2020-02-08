AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 11:00 م
تفاصيل زيارة وزير
تفاصيل زيارة وزير السياحة والاثار فى الاقصر
Advertisements
شمس يونس
وزير السياحة خلال اجتماعه بالقطاع
- تيسر رحلات بين شرم الشيخ والاقصر
- تخفيض 50% من تذاكر المناطق الاثرية للسائحين
- الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة ووزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني


عقد اليوم السبت الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار و المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لقاء موسعا مع اكثر من ١٠٠ من مستثمري السياحة و اصحاب الفنادق و شركات السياحة  و قيادات القطاع السياحي بمحافظة الأقصر وذلك لمناقشة احوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات و التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، و سبل التغلب عليها و التعاون بينهم و بين والوزارة و المحافظة خلال الفترة المقبلة، و ذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى  للآثار و احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشؤون الفنادق 

اقرا ايضا : 


 خلال اللقاء الذي استمر قرابة الأربعة ساعات  استعرض وزير السياحة والآثار القرارات التي تم اتخاذها خلال الست أسابيع الماضية من اجل دعم البرامج السياحية المختلفة و النهوض بالمنتج السياحي، و تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية و الترفيهية و الشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي و شبكة الإنترنت، منها إنشاء اللجنة الوزارية لشؤون السياحة و الآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء و بحضور سبعة وزراء معنيين و كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة، مؤكدا علي ان الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه احد اهم روافد الاقتصاد القومي. هذا بالإضافة الي قرارات اخري مثل مبادرة البنك المركزي بحوالي اكثر من ٥٠ مليار جنية  و ارجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي و الفندقي لمدة عام، العمل علي استصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة  لتراخيص و تشغيل المنشآت الفندقية و السياحية برئاسة وزير السياحة و الاثار و عضوية كل جهات الدولة  لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها علي المستثمرين.

و اوضح وزير السياحة و الآثار انه  بالتعاون مع وزارة الطيران المدني  تم الاتفاق علي ربط الاقصر بشرم الشيخ و سوف يتم تشغيل اول خط طيران بين الاقصر و شرم الشيخ هذا الأسبوع. 

 كما تم ايضا اتخاذ بعض القرارات و الإجراءات التي تعمل علي تنشيط السياحة الثقافية منها تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار الاقصر باس و تذاكر الأجانب الكاملة و ذلك بالمناطق و المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا و الأقصر و أسوان خلال شهري يوليو و اغسطس، لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الاثرية بمتحف اثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر  علي  الشركات السياحة بالإضافة الي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة و الاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق  استخدام شبكة الإنترنت و تطبيقات الهاتف المحمول مما  يساعد علي تسهيل عملية الحجز و تقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية.

 كما سيتم أيضا بيع المستنسخات و الكتب الاثرية و السياحة من خلال تلك التطبيقات. هذا بالاضافة الي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الاثرية في الاقصر و تنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الاقصر و الكرنك.  

وخلال اللقاء اوضح د. العناني  على أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة ووزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني  للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام و المقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من اجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.


و قال د. خالد العناني ان الوزارة تعمل علي اضاءة البر الغربي بمحافظة الأقصر وفقا لافضل سبل الاضاءة و التامين ، مشيرا الي قرب الانتهاء من مشروع ترميم و تطوير طريق الكباش، مؤكدا علي ان الاثار المصرية لها عشاق كثيرون ولذلك يتم التوسع في اقامة المعارض الخارجية لافتا الي ان معرض توت عنخ آمونببا يس حطم الأرقام القياسية لزيارةً المعارض الثقافية في فرنسا جاذبًا 1,423,170  زائر و الان المعرض في العاصمة البريطانية لندن.
تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور
تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور
تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور
تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور
تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور
تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور
تفاصيل زيارة وزير السياحة والآثار فى الاقصر.. العناني يلتقى 100 مستثمر .. ويؤكد: رحلات مباشرة مع شرم الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسويق سياحة الأقصر: 5 مطالب مهمة أمام وزير السياحة والآثار الجديد

رسائل السياحيين لـ العنانى: دمج السياحة بقانون الاستثمار.. لا تستمع إلى أهل الثقة فقط.. ونفذ القانون

في أولى جولاته.. وزير السياحة والآثار يلتقي 70 مستثمراً بالغردقة

مبادرات القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع وزير السياحة والآثار مع مستثمري البحر الأحمر

تذاكر مجمعة وتخفيض 50% ودفع اليكتروني.. قرارات مهمة لتشجيع سياح المواقع الأثرية والمتاحف..صور

السياحة والآثار والطيران تناقش خطة النهوض بالسياحة ..صور

ترشيحاتنا

لهذا السبب| تأجيل تجديد عقد حازم إمام مدافع الزمالك

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

عذب الرضيع بالحرق وكسر قدمه.. طفل يدفع ثمن قسوة زوج أمه بالإسماعيلية

الكيرلي جنان عليكي.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. شاهد

ما الذي يحدث للجسم عند تناول البطاطس المسلوقة ؟

وزارة التضامن تزف بشرى سارة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92