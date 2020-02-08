حقوق المنصورة تحصد المركز الأول للعام الثاني على مستوى الشرق الأوسط في المحاكمات الصورية

شاركت كلية الحقوق جامعة المنصورة فى المسابقة الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط فى المحاكمات الصورية فى مجال (Price Media Law Moot Court)، التي تنظمها جامعة أكسفورد بانجلترا .





حيث عقدت المسابقة بالجامعة الإسلامية بلبنان فى الفترة من 2 حتى 7 فبراير 2020 وشارك فيها خمسة عشر جامعة مصرية وعربية ومنها جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وطنطا والجامعة البريطانية فى القاهرة والألمانية وجامعة الأزهر.





وحصل فريق الكلية بقيادة الدكتور شريف خاطر عميد الكلية والدكتور حسام محمود حسن رئيس الفريق وأربعة من الطلاب المشاركين على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وتم تأهيل الفريق للمشاركة فى المسابقة الدولية على مستوى العالم بجامعة أكسفورد بإنجلترا.



