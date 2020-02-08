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تعليم

حقوق المنصورة تحصد المركز الأول للعام الثاني على مستوى الشرق الأوسط في المحاكمات الصورية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:22 م
الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر
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همت الحسينى
شاركت كلية الحقوق جامعة المنصورة فى المسابقة الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط فى المحاكمات الصورية فى مجال (Price Media Law Moot Court)، التي تنظمها جامعة أكسفورد بانجلترا .

حيث عقدت المسابقة بالجامعة الإسلامية بلبنان فى الفترة من 2 حتى 7 فبراير 2020 وشارك فيها خمسة عشر جامعة مصرية وعربية ومنها جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وطنطا والجامعة البريطانية فى القاهرة والألمانية وجامعة الأزهر.

وحصل فريق الكلية بقيادة الدكتور شريف خاطر عميد الكلية والدكتور حسام محمود حسن رئيس الفريق وأربعة من الطلاب المشاركين على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وتم تأهيل الفريق للمشاركة فى المسابقة الدولية على مستوى العالم بجامعة أكسفورد بإنجلترا.

من جانبه تقدم الدكتور شريف خاطر وأعضاء هيئة التدريس بخالص التهاني لأعضاء الفريق، وهم الطالب أحمد صلاح الدين عبد العاطي، والطالب عمرو محمد عبد المنعم عوض، والطالبة منة الله محمد أحمد الفار، والطالبة دينا ناصر محمد أبو العنين لما بذلوه من جهد ومشقة فى إعداد المذكرات والدفوع حتى حصل على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.
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