هنفطر إيه النهاردة .. فطيرة بالجبن والخضراوات مع البطاطس الودجز

لا تكتفى العديد من الأمهات بتقديم وجبة بسيطة وعادية لإفطار أطفالها، فكثير منهن يفضلن التنوع بشكل مستمر حتى لا يمل الأطفال.





ونقدم لكم طريقة عمل فطيرة الطاسة بالجبن والخضراوات مع البطاطس الودجز..





مكونات فطيرة الطاسة:





3 كوب دقيق بلدى

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ماء

سمنه

جبن

خضراوات





طريقة تحضير فطير طاسة

- اخلطي الدقيق مع الملح والسكر ثم ضيفى الماء وقلبى حتى تحصلى على عجينة





- شكلى العجبنة لكرات صغيرة وإتركيها لترتاح ثم إفردى العجينة بالنشابة وإدهنيها بالسمنة ثم ضيفى الجبن والخضراوات





- طبقيها بالنصف ثم إدهنيها وطبقيها مرة أخرى وشكلى العجينة المشكلة كرة وإتركيها فى الثلاجة لمدة ليلة





- أفردى العجينة بالنشابة وضعيها فى الطاسة وغطى عليها وقلبيها حتى تمام النضج ثم قدميها





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المكونات:

خمس حبات من البطاطس.

كوب واحد من الحليب.

بيضة واحدة.

كوب واحد من الطحين.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

بهارات البطاطس.

زيت للقلي.





طريقة التحضير:

- نحضر البطاطس بغسلها جيدًا بالماء لإزالة الأتربة عنها، لأن قشور البطاطس مهمة.

- بعد مرحلة الغسيل نقطع البطاطس على شكل شرائح سميكة مثل شرائح التفاح.

- بعد ذلك نسلق البطاطس في الماء المغلي مدة خمس عشرة دقيقة لتكون نصف ناضجة.

- نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيدًا.

- نقلي البطاطس بالزيت النباتي تمامًا، كما نقلي البطاطس العادية حتى يصبح لونها ذهبيًا وأشقر، وبذلك نكون قد حصلنا على بطاطس ودجز المقرمشة.