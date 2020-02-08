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مرأة

تناوليها فورًا.. أطعمة صحية للحامل في الشهور الأولى

السبت 08/فبراير/2020 - 11:01 م
أطعمة صحية للحامل
أطعمة صحية للحامل
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حياة عبد العزيز

مع بداية الشهر الأول وحتى الشهر الثالث،  تشعر السيدة الحامل بالاسترخاء وتحاول الابتعاد عن الإرهاق وغثيان، وتحتاج لتناول الطعام الصحي لتكوين الجنين بطريقة صحية، فتعرف على الأطعمة الصحية في هذه المرحلة، وفقًا لموقع "بولد سكاي".

 

أطعمة صحية في الشهور الأولى من الحمل:

الأسماك

المأكولات البحرية مصدر غني للحديد يساعد في إنتاج الهيموغلوبين الإضافي أثناء الحمل، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد في الجسم خلال الثلث الثاني من الحمل إلى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم والاكتئاب بعد الولادة والولادة المبكرة.

 

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الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء غنية بالكالسيوم، وتحتاج السيدة الحامل للكالسيوم لصحة العظام والأسنان والجهاز الدوري في الجنين، نقص الكالسيوم خلال الشهر  الثاني يمكن أن يسبب الولادة المبكرة، كما تعتبر المصادر الأخرى للكالسيوم هي اللبن والبيض واللفت.

 

الفاكهة الجافة

 الفواكه الجافة هي أطعمة مغذية أثناء الحمل. ويشمل اللوز والتين والكاجو والتمر وغيرها الكثير التي هي غنية بالحديد والكالسيوم والبروتين ، وتناول وجبة خفيفة في أي وقت من اليوم. يوفر استهلاك الفواكه الجافة جميع العناصر الغذائية الصحية اللازمة خلال الأشهر الثلاثة، كما يمكن إضافة الفاكهة الجافة إلى كوب من الحليب.

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