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اقتصاد

البنك الأفريقي: دعم التعليم بالقارة السمراء خطوة للقضاء على الفقر

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:02 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيى

أكدت حنان مرسي ، مديرة الأبحاث الاقتصادية الكلية في بنك التنمية الأفريقي للتنمية، أن دعم التعليم في القارة الإفريقية يعد خطوة ضرورية لمحاربة الفقر وعدم المساواة بين الطبقات الأولي بالرعاية.


أضافت خلال تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية الصادر عن البنك، أن معدل النمو الاقتصادي في افريقيا اصبح مستقرا بنهاية العام الماضي لـ3.4% متوقعة أن يتصاعد بمعدل 0.5% بنهاية العام الجاري مع تصاعده لـ4.1% خلال العام المقبل.


أوضحت " مرسي" أن الإنفاق على قطاعي التعليم والبنية التحتية لتوفير عائد نمو أكبر من الاستثمار بشكل حصري في أي منهما، مشيرة إلى أن التقرير عرض علاج تحديات تنمية رأس المال البشري من منظور مختلف والتركيز على تنمية القوى العاملة في أفريقيا للمستقبل من خلال منظور التعليم والمهارات والبنية التحتية .

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