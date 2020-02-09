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محافظات

سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:16 ص
كيف تستفيد شمال سيناء
كيف تستفيد شمال سيناء من مياه السيول نوع الموضوع:
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احمد صالح
تدرس محافظة شمال سيناء، حاليا إمكانية إقامة سدود ترابية وأخرى خرسانية وبحيرات صناعية بمنطقة نخل والحسنة بوسط سيناء، لحجز مياه السيول وإعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة وري الحيوانات والاستخدامات المنزلية.

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ ، إن مخرات السيول والروافد تعتبر مسارات سهلة لحركة المياه لتجميعها خلف السدود المقامة حاليا وفي مقدمتها سد الروافعة، كما تم عمل سدود ترابية لإعاقة حركة مياه السيول وقت حدوثها.

وأشار إلى أن كميات المياه التي يمكن تخزينها خلف سد الروافعة نحو 5.3 مليون م ٣ ،و سد الكرم بمنطقة المغارة بوسط سيناء، عبارة عن سد خرساني تخزيني سعته التخزينية 1.9 مليون متر ، وسد طلعة البدن ويسع لنصف مليون م3، هو سد تحويلي وهنا يمكن الاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية وخاصة القمح والشعير .

وقال شوشه إنه يوجد 15 خزانا أرضيا لتجميع المياه سعة 630 م3 لكل خزان وتم بناء 4 سدود بوادي الجرافي من أجل حماية الطريق الدولي رأس سدر /النقب / نويبع وخدمة المناطق الزراعية .

يبدأ معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء ، أعمال ترميم وصيانة التلفيات التي لحقت بوادى الجديرات بمنطقة القسيمة مركز الحسنة بوسط سيناء بسبب السيول التى وقعت فى الفترة الاخيرة بالمحافظة.

وقال محمد محمد زينهم مدير القسم الهيدرولوجى بالمعهد ،  إنه تم البدء فى حفر الأساسات لعمل خرسانات عادية وخرسانات مسلحة ومبانى بالدبش ، الي جانب عمل قواعد خرسانية لأجهزة الرصد.

وأضاف أن حجم الأعمال سوف يتكلف حوالى 175 ألف جنيه قابلة للزيادة على حسب ما تتطلب الأعمال على الطبيعة، بالإضافة إلى الخرسانة الخاصة بتثبيت أجهزة الرصد.


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سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول
سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول
سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول
سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول
سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول
سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول
سدود وبحيرات صناعية.. شمال سيناء تضع خطة للاستفادة من مياه السيول
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