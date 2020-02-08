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سفير تشاد: العلاقات مع مصر ممتازة في عهد السيسي.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:19 م
سفير مصر دولة تشاد
سفير مصر دولة تشاد
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حمزة شعيب
أشاد الأمين الدودو عبد الله سفير دولة تشاد فى مصر، بالعلاقات المصرية التشادية، في المرحلة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه ممتاز على المستوى الدبلوماسي والسياسي وفي أوج مراحلها عبر التاريخ وفوق الامتياز في المستوى السياسي تحديدًا.

وأضاف الأمين الدودو عبد الله، في حواره مع الإعلامية سمر إبراهيم، مقدمة برنامج "أفريقيا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن هناك تعاوناً أكاديمياً وتعليمياً وصحياً وإنشائياً كبيراً وشركة المقاولون العرب لها وجود قوي في تشاد، متابعا أن تلك الشركة لها أعمال كبيرة ورائعة في تشاد.

وأكد سفير دولة تشاد فى مصر، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيرًا بتشاد ونحن نحب مصر كثيرا.

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