AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عادل أدهم.. برنس المصارعة الذي بدأ مشواره الفني كراقص

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:00 ص
عادل أدهم
عادل أدهم
Advertisements
محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عادل أدهم أحد أشهر الفنانين الذين قاموا بأدوار الشر في السينما المصرية.

أدهم المولود فى حي الجمرك البحري في الاسكندرية، وعاش في محافظة القاهرة وتحديدًا فى 10 شارع الجزيرة - أمام نادي الجزيرة - القاهرة، كان منذ الصغر يحلم أن يصبح فنانا مشهورا ولكن الظروف لم تساعده.

وعلى الرغم من هذا كان مشهورا ولقب ب"البرنس" وهذا لتفوقه في رياضة الملاكمة والمصارعة والسباحة.

حلم التمثيل ظل يراود ادهم، وحاول الوصول إلى هدفه ولكن العقبات كانت كبيرة وأحبطه الفنان أنور وجدي الذي قال له: "أنت لا تصلح إلا أن تمثل أمام المرآة".

وهذه الكلمات جعلت "ادهم" يصر على حلمه ويقبل عدد من الأدوار الثانوية وادوار الرقص والاستعراض،  وظهر من خلال فيلم "ليلى بنت الفقراء" عام 1945،  في دور صغير كراقص.

وظهر أيضا في فيلم "البيت الكبير"، كراقص  وفيلم "ماكنش على البال" عام 1950.

وقرر أن يبتعد عن السينما ويعمل في سوق بورصة القطن، وظل يمارسها إلى أن أصبح من أشهر خبراء القطن في بورصة الإسكندرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصل الحكاية.. صاحب عبارة منبه يا معلمي ابن بورسعيد بدأ ببيع الآلات الموسيقية وقدم 40 فيلمًا

فى ذكرى ميلاد نعيمة الصغير | مادة سامة أنهت مستقبلها وفنان وحيد شيع جثمانها

ألذ واحد.. ريهام عبد الغفور تتغزل في أحمد حلمي بهذه الطريقة

في ذكرى ميلاد شرير السينما فؤاد أحمد.. قصة فقدانه البصر بسبب التمثيل

ترشيحاتنا

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

شوقي غريب يجيب .. من قائد المنتخب في الأولمبياد صلاح أم رمضان؟

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

من أديس أبابا.. وزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

توسع قطري في إفريقيا.. كيف تتحدى قطر إثيوبيا في عقر دارها؟

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

دار الإفتاء تحذر من مشاهدة مسلسلي قيامة أرطغرل ووادي الذئاب

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

حريق هائل في الإسكندرية الأمريكية.. والدخان يغطي سماء المدينة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب