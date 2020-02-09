عادل أدهم.. برنس المصارعة الذي بدأ مشواره الفني كراقص

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عادل أدهم أحد أشهر الفنانين الذين قاموا بأدوار الشر في السينما المصرية.





أدهم المولود فى حي الجمرك البحري في الاسكندرية، وعاش في محافظة القاهرة وتحديدًا فى 10 شارع الجزيرة - أمام نادي الجزيرة - القاهرة، كان منذ الصغر يحلم أن يصبح فنانا مشهورا ولكن الظروف لم تساعده.





وعلى الرغم من هذا كان مشهورا ولقب ب"البرنس" وهذا لتفوقه في رياضة الملاكمة والمصارعة والسباحة.





حلم التمثيل ظل يراود ادهم، وحاول الوصول إلى هدفه ولكن العقبات كانت كبيرة وأحبطه الفنان أنور وجدي الذي قال له: "أنت لا تصلح إلا أن تمثل أمام المرآة".





وهذه الكلمات جعلت "ادهم" يصر على حلمه ويقبل عدد من الأدوار الثانوية وادوار الرقص والاستعراض، وظهر من خلال فيلم "ليلى بنت الفقراء" عام 1945، في دور صغير كراقص.





وظهر أيضا في فيلم "البيت الكبير"، كراقص وفيلم "ماكنش على البال" عام 1950.





وقرر أن يبتعد عن السينما ويعمل في سوق بورصة القطن، وظل يمارسها إلى أن أصبح من أشهر خبراء القطن في بورصة الإسكندرية.



