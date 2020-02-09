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فن

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:02 ص
عادل أدهم
عادل أدهم
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محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى وفاة  الفنان عادل أدهم أحد أشهر الفنانين الذين قاموا بأدوار الشر في السينما المصرية.

كان لعادل أدهم  العديد من العلاقات النسائية، حسبما حكى الماكير "عشوب" في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وكشف لأول مرة عن علاقة "ادهم" بفتاة يونانية تعرف عليها وتزوجها، ولكن بسبب حالته المزاجية المتقلبة كان يضربها دائمًا، حتى هربت منه إلى اليونان وهي حامل في شهرها الرابع.

بعد فترة أخذه الحنين اليها وذهب الي اليونان ليبحث عنها، ولم يجدها وعاد إلى مصر وانشغل في أعماله الفنية، وفوجئ بعد مرور عدة أعوام بإحدى صديقاته تخبره بأن زوجته أنجبت ولدًا ويشبهه بشكل كبير، وبعد 25 عاما سافر إلى اليونان والتقى بطليقته وطلب منها رؤية ابنه، ونصحته بعدم فعل هذا الأمر، إلا أنه أصر على ذلك، وذهب إلى المطعم الذي يملكه نجله، لكنّ ابنه انفعل عليه أمام الناس بشدة، بسبب تجاهله له كل هذه السنوات، وأعلن تبرؤه منه متسائلًا عن سبب حنينه له بعد 25 عامًا من ميلاده
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