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محافظات

مجلس القبائل العربية يكرم رموز ومشايخ القبائل بـ سيناء

السبت 08/فبراير/2020 - 11:46 م
مجلس القبائل العربيه
مجلس القبائل العربيه يكرم رموز ومشايخ القبائل بسيناء
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ايمن محمد
أكد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية تماسك القبائل العربية ووحدتها علي قلب رجل واحد وقد ظهر جليا في الاحتفالية الكبيرة التي اقيمت باستاد القاهرة الدولي لدعم الدولة. المصرية والانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس اليوم لتكريم عدد من رموز وعواقل ومشايخ القبائل العربية والإعلاميين الذين شاركوا في انجاح احتفالية مصرنا عيلة واحدة وطن واحد التي اقيمت باستاد القاهرة الدولي 

وقال كامل ان هذا المجلس هو الممثل الشرعي والوحيد للقبائل العربية مجتمعة تحت مظلة الدولة المصرية ولا يوجد كيان آخر رسمي يتحدث باسم القبائل العربية سواه.

ووجه الشكر لشيوخ وعواقل ونواب القبائل العربية الذين أظهروا حبهم ووطنيتهم مشيرا الي معدن القبائل العربية الأصيل الذي يظهر وقت المحن والشدائد
من جانبه أشاد الفنان فائق عزب بقدرات الدولة المصرية وقواتها المسلحة التي احتلت مركز تاسع عالميا ومركز اول على مستوى الدول  العربية وافريقيا .

و اشاد بدور الفن وتوثيقه للأحداث الوطنية من خلال الأعمال الدرامية مشيدا بالطاقات الفنية المصرية.

وقال الشيخ ابراهيم سالم عضو المجلس ان القبائل العربية كانت ومازالت داعمة للدولة المصرية ورفضت كل محاولات العدو للتأقل معه أثناء فترة الاحتلال الاسرائيلي. وقد ظهر هذا الموقف ابان مونمر الحسنة 1968 الذي رفض. الاحتلال. والتمسك بالدولة المصرية تحت زعامة الرئيس جمال عبد الناصر مؤكدا قوة وتماسك القبائل العربية علي مر العصور ومختلف الازمنة.


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