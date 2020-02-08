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فن

عادل إمام ينشر صورة نادرة مع أحمد راتب على إنستجرام

السبت 08/فبراير/2020 - 11:07 م
عادل امام والراحل
عادل امام والراحل احمد راتب
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محمد بدران
شارك الفنان عادل إمام، جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له برفقة الفنان الراحل احمد راتب.

وظهر الزعيم عادل إمام، فى صورة قديمة جمعته بالنجم الراحل احمد راتب، ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.

يذكر ان  الفنان القدير أحمد راتب وافته المنية يوم 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عاما.

من ناحية أخرى انتهى الزعيم من تصوير مسلسل فالنتينو الذى توقف قبل فترة وخرج من سباق دراما رمضان الماضى، تأليف أيمن بهجت قمر.

مسلسل عادل إمام تدور أحداثه حول «نور عبدالمجيد» الشهير بـ «فالنتينو» الذى يملك هو وزوجته سلسلة مدارس خاصة وتدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. 

مسلسل فالنتينو يشارك فى البطولة عادل إمام و دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.
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عادل إمام ينشر صورة نادرة مع أحمد راتب على إنستجرام
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