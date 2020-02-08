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ليس مفيداً للبنت.. برلمانية تكشف علاقة الختان بإثارة المرأة جنسياً

السبت 08/فبراير/2020 - 11:55 م
ختان
ختان
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عبد الخالق صلاح
قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن ختان الإناث ليس مفيدًا للبنت، وليس كما يعتقد البعض بأنه سبب تقليل الإثارة الجنسية، لأن الجزء الذي يتم إزالته مسئول عن 10 % من الإثارة . 

وأضافت "ثابت"، خلال لقائها ببرنامج "60 دقيقة لايف"، الذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أن ختان الإناث أمر غير مستحب لأشياء كثيرة، فمن ناحية حقوق الإنسان، ختان الإناث يفقد الطفلة عضوًا من جسدها دون أخذ رأيها، ومن الناحية الدينية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بختان الإناث.

وأضافت أنه  في عام 2016 عقدت لجنة الصحة، جلسات استماع كثيرة حول ختان الإناث، حضرها المجلس القومي للمرأة ومجلس السكان ونقابة الأطباء، وكل الجهات المعنية بموضوع ختان الإناث، وأصدروا قانوناً ينص على السجن لمدة 15 عاماً على الطبيب الذي يقوم بإجراء الختان للإناث، كما أنهم فرضوا عقوبات على الأب والأم الذين يقومون بختان ابنتهم .

وتابعت أن ختان الإناث ليس له علاقة بالدين تمامًا، ولا يؤثر على عفة البنت في المستقبل، لأن ذلك يرجع للتربية، مطالبة الإعلام المصري بتوعية الأهالي من خطورة ختان الإناث.
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