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فن

شيكو: أخاف من رد فعل الجمهور على أعمالي

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:01 ص
شيكو
شيكو
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محمد نحلة
قال شيكو في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه  يخاف من الوقوف على خشبة المسرح قبل مشاركته في مسرحية "عطل فني"، مشيرا إلى أنه يخشى أن يشاهد أعماله أو مسلسل متواجد به.

وأوضح أنه يخشى  من رد فعل من يرى العمل، وحكى أنه حينما يتواجد في عرض خاص لفيلم يقف خارجا ولا يدخل،  لذلك كان قلقا جدا من تقديم مسرحية "عطل فني".

عرض لشيكو مؤخرا مسلسل "اللعبة"، وتدور أحداثه في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي.

اللعبة" بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفه عبد الرسول، بجانب عدد من النجوم والوجوه الصاعدة.

‏المسلسل من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني‎

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