أهالي الجيزة يدعمون أبو العينين في الانتخابات التكميلية بالجيزة.. يتصدر فقرات صباح البلد غدًا

يُقدّم برنامج صباح البلد الذى يُذاع على قناة "صدى البلد" غدًا الأحد فقرة تقدمها الإعلامية لميس سلامة عن السوشيال ميديا وأبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقش الفقرة التحرك الإيجابي التي قامت به الدولة فيما يتعلق بالمصريين المقيمين بالخارج وانقاذها 32 صيادا مصريا كان قد تم احتجازهم باليمن فضلًا عن إجلائها للمصريين المقيمين بمدينة "ووهان" الصينية معقل انتشار فيروس كورونا.

كما تناقش الفقرة أيضا حالة المحبة والود التي سادت بين أبناء دائرة الجيزة عقب إعلان رجل الصناعة الوطني محمد أبوالعينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ترشحه الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميًا أيضًا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.