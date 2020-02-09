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فن

ياسمين رئيس عن ملابسها الجريئة: أحب الظهور بشكل مختلف

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:02 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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محمد نحلة
ردت ياسمين رئيس عن الانتقادات التي توجه لها بسبب ملابسها، وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد"،: أن الجدل يحدث بسبب الاختلاف فأنا أحب التجربة والظهور بمظهر جديد ومختلف عن ما هو متعارف عليه".

وتابعت":  أحيانا يسبب هذا الاختلاف صدمة ولكني ممثلة ولا يجب أن يعتاد جمهوري على شكل واحد او ستايل واحد فقط مني".

يعرض لياسمين حاليا فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

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