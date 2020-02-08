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توك شو

بعد 13 عاما على رحيله.. محامية صدام حسين تكشف كواليس أيامه الأخيرة قبل الإعدام.. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 11:22 م
الرئيس الراحل صدام
الرئيس الراحل صدام حسين
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محمد حليم قنديل
قالت بشري الخليل، محامية الرئيس الراحل صدام حسين، إنها قالت للرئيس الراحل صدام حسين تم تفصيل الحكم لإعدامك..فرد قائلا "يهمني حكم الشعب"

وأضافت بشري الخليل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مترجم الرئيس الراحل صدام حسين أبلغه تنفيذ حكم الإعدام فيه ليلة التنفيذ فقال "لا يهمني شئ".

وتابعت محامية الرئيس الراحل صدام حسين، أنه كان من المفترض ألا يعدم الرئيس صدام حسين فى الوقت الذي أعدم فيه ولكن كان عليهم انتظار انتهاء باقي القضايا والتهم الموجهة له.

وأوضحت بشري الخليل، ان حكم الاعدام كان ينبغي عليه ان ينفذ بعد 30 يوما من إصداره ولكن نفذ حكم الإعدام على صدام بعد أيام قليلة من صدور الحكم كان مخالفا للقانون.

وأشارت إلى أن، المحكمة منعت دفاع الرئيس الراحل صدام حسين من المرافعات وعندما حاولت القيام للدفاع عن الرئيس صدام قامت المحكمة بإخراجها. 

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