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تعليم

بالورود.. عميدة تربية رياضية الأزهر تستقبل الطالبات في أول يوم من الترم الثاني

السبت 08/فبراير/2020 - 11:24 م
عميدة التربية الرياضية
عميدة التربية الرياضية تستقبل الطالبات في أول يوم دراسي
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محمد صبري عبد الرحيم
استقبلت الدكتورة نادية الصاوي عميدة كلية التربية الرياضية بنات جامعة الازهر، طالبات الكلية بالورود والهدايا؛ احتفالًا ببدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأقامت «الصاوي» نشاطًا رياضيًا ترفيهيًا لليوم الدراسي الأول للطالبات والموظفين والعمال بالكلية في جو يسوده التعاون والتآلف بين الجميع، وأعقب ذلك برنامج توعية وإرشاد للطالبات، معلنة عن العديد من المسابقات والأنشطة التي يمكن للطالبات المشاركة فيها.

وكان المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التقى اليوم السبت، الطلاب المشاركين في برنامج التربية العسكرية بالجامعة دورة نصف العام الدراسي، وكان فى استقباله العقيد محمد سامى مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن من أهداف برنامج التربية العسكرية، شعور الطلاب بالانتماء، وغرس قيمة حب الوطن، كما أن فترة التدريب التي يأخذها الطلاب خلالها تكسبهم حب النظام والالتزام، وتعد الطالب معنويًا وقوميًا وبدنيًا.


وأوضح أن التربية العسكرية -التي تُدرس لمدة أسبوعين- فرصة حقيقية أمام الطلاب للتعرف على التقاليد العسكرية، والقيم السلوكية، والشؤون الإدارية، وفن القيادة، وغير ذلك من الأمور التي ستفيد كل طالب في حياته القادمة فى المستقبل.

وأوصى رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بالانتباه والتركيز واستيعاب المحاضرات التي يتلقوها خلال تلك الفترة والتي تعمل على زيادة وعيهم بما يجري حولهم وما يحاك من مؤامرات ضد وطنهم ويحصنهم ضد الشائعات السلبية المغرضة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من النماذج التي يتم عرضها من قصص البطولة والفداء لأبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، لاستلهام العزيمة والجد والاجتهاد في القيام بواجباتنا تجاه وطننا ومجتمعنا، فيجتهد الطالب في المذاكرة وتحصيل العلوم النافعة للمساهمة في تنمية مصرنا الغالية. 

وأكد أن الجامعة بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجميع العاملين بها، لا تدخر جهدا في توفير البيئة المناسبة وجميع السبل والأدوات لأبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات لتزويدهم بكل المعارف والمهارات اللازمة التي تؤهلهم أخلاقيا وعلميا ومهنيا لخوض غمار المستقبل بثقة في شتى المجالات.
بالورود.. عميدة تربية رياضية الأزهر تستقبل الطالبات في أول يوم من الترم الثاني
بالورود.. عميدة تربية رياضية الأزهر تستقبل الطالبات في أول يوم من الترم الثاني
بالورود.. عميدة تربية رياضية الأزهر تستقبل الطالبات في أول يوم من الترم الثاني
بالورود.. عميدة تربية رياضية الأزهر تستقبل الطالبات في أول يوم من الترم الثاني
بالورود.. عميدة تربية رياضية الأزهر تستقبل الطالبات في أول يوم من الترم الثاني
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