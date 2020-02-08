AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد سعد يكشف لـ صدى البلد سبب غيابه عن الأعمال الفنية مؤخرا.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:23 م
محمد سعد
محمد سعد
Advertisements
ندى فكري
عبّر الفنان محمد سعد عن سعادته بتكريمه من قبل مهرجان جمعية الفيلم قائلًا "احب اقولهم متشكر اوي وعايز ابقى كل يوم عندكم".

وبسؤاله عن اسباب غيابه وهل هناك اعمال قادمة قريبا، قال في تصريح لـ كاميرا "صدى البلد": والله لسه انا في مرحلة القراءة.. في اوراق بتتعرض عليا وفيه افكار كويسة لكني بتأنى في الاختيار".

كما أكد إنه جاهز لتقديم أي نوع من الأعمال الفنية، وقال: "كوميدي جاهزين والناس عندها خلفية وتراجدي تركت بصمتي في الكنز وسط كوكبة من النجوم".

وتحدث عن فيلم الكنز قائلًا:" كانت تجربة ممتعة جدا.. الوقوف قدام الكاميرا مع مخرج زي الأستاذ شريف عرفة، وورق الأستاذ عبد الرحيم كمال.. كنت وسط كوكبة فنية حقيقية.. مفيش غير اني اعمل اللي عليا كممثل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد لمجرد يشكر الجمهور السعودي ويعدهم بحفلات جديدة

أثرت الحقل الفني بالأعمال الجميلة.. نادية الجندى تنعى ماجدة الصباحى

دنيا عبد العزيز ناعية ماجدة الصباحى.. اتربيت على إيديها وكبرت قدام عنيها

في ذكرى وفاة عبد الوارث عسر.. قصة رحيله المأساوية بسبب زوجته

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

ترشيحاتنا

شاهد .. خطوبة الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة

نشأت الديهي يزف بشرى للمصريين في 2020 بشأن أسعار الدولار

غاب بدون إذن | فرجاني ساسي يعتذر لـ كارتيرون وينضم لقائمة الفريق لهذا السبب

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. تفاصيل

توسع قطري في إفريقيا.. كيف تتحدى قطر إثيوبيا في عقر دارها؟

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92