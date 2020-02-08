محمد سعد يكشف لـ صدى البلد سبب غيابه عن الأعمال الفنية مؤخرا.. فيديو

عبّر الفنان محمد سعد عن سعادته بتكريمه من قبل مهرجان جمعية الفيلم قائلًا "احب اقولهم متشكر اوي وعايز ابقى كل يوم عندكم".





وبسؤاله عن اسباب غيابه وهل هناك اعمال قادمة قريبا، قال في تصريح لـ كاميرا "صدى البلد": والله لسه انا في مرحلة القراءة.. في اوراق بتتعرض عليا وفيه افكار كويسة لكني بتأنى في الاختيار".





كما أكد إنه جاهز لتقديم أي نوع من الأعمال الفنية، وقال: " كوميدي جاهزين والناس عندها خلفية وتراجدي تركت بصمتي في الكنز وسط كوكبة من النجوم".



