كتابة الاستمارات الورقية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2020 .. اليوم

كتابة الاستمارات الورقية الخاصة بالتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : لن يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.





وأضافت وزارة التربية والتعليم : أنها سبق وأن نبهت على المديريات والإدارات التعليمية بتزويد مدارس التعليم الثانوي العام باستمارات التقدم طبعة 2019 /2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة ، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.



