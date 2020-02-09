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تعليم

كتابة الاستمارات الورقية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2020 .. اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:01 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة 2020 في كتابة الاستمارات الورقية الخاصة بالتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم : لن يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم : أنها سبق وأن نبهت على المديريات والإدارات التعليمية بتزويد مدارس التعليم الثانوي العام باستمارات التقدم طبعة 2019 /2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة ، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستمارة المدونة بخط الطالب لابد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85 % من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم ، وعليه التقدم لأداء الامتحان كطالب منازل خلال ذات العام.

وقالت الوزارة : يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 100 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 2 جنيه مصري رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين سيدخلون الامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة ، فيسدد الطالب في هذه الحالة 100 جنيه مقابل الخامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة الى 202 جنيه مصري رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة والرابعة.

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطلاب شراء 2 طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فئة الطابع الواحد جنيه واحد مصري فقط ، وفي حالة استتخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم تحصيل مبلغ 50 جنيها مصريا، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 356 لسنة 2018 بشأن تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب.
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