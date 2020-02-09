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تعليم

خطوات تحرير الاستمارة الورقية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:04 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم الخطوات اللازمة لملء الاستمارات الورقية الخاصة بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020 ، والتي من المقرر أن يبدأ الطلاب في تحريرها اليوم الأحد 9 فبراير بالمدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه على الطالب أن يقوم بكتابة الاستمارة بخط يده تحت إشراف شؤون الطلبة والمرشد التعليمي في المدرسة، طبقا للبيانات المسجلة مسبقًا فى الاستمارة الإلكترونية، مع تسليم شهادة ميلاد الطالب وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه عند تحرير الاستمارة يكتب اسم الطالب رباعيا من واقع شهادة الميلاد دون اختصار، ولا يكتب أى لقب أو صناعة أو وظيفة قبل اسم الوالد مثل" الحاج أو الشيخ أو الاستاذ أو القس وغير ذلك، إلا إذا كان ذلك واردًا فى شهادة الميلاد، كما لا يسمح بتكرار اسم الوالد إذا كان مقرونا باسم الطالب في الخانة المخصصة في شهادة الميلاد.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب على الطالب توضيح اللغة الأجنبية الأولى والثانية التي يرغب الامتحان فيها، وإذا كان الطالب المعفي من اللغة الأجنبية الثانية، عليه أن يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم، كما يجب أن يوضح الشعبة التي سيؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد المتخصصة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطلاب مدارس اللغات، فيسجل فى استمارة التقدم المواد التى سوف يؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى، وللطالب حق الاختيار في أن تكون الإجابة باللغة العربية أو الأجنبية، ثم يتم لصق 3 صور حديثة للطالب أو الطالبة مقاس 4×6 فى المكان المخصص باستمارة التقدم للامتحان، على أن يظهر فيها الوجه، وتكون بدون نظارة شمسية وتلتزم الطالبات بالزي المدرسي في الصورة.

وأخيرًا قالت وزارة التربية والتعليم : يجب على الطالب أن يكتب اسمه بنفسه وبخط مقروء على كل صورة من الأمام والخلف، طبقا لما أثبته فى استمارة التقدم، وتختم الصور من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.
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