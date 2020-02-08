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نميرة نجم: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ساهمت في إصلاح ملفات مهمة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:50 م
نميرة نجم
نميرة نجم
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إبراهيم القادري
قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إن مصر استطاعت ان تسهم بشكل كبير في نجاح اجندة الاتحاد الأفريقي وخصوصا على مستوى الجانب الإصلاحي .


وأضافت نميرة نجم خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المُذاع على قناة سى بي سى، أن مصر ساهمت باستضافة عدد كبير من الاجتماعات للجان المتخصصة للاتحاد الافريقي ومنها السلم والأمن ولجنة الطاقة .

وأوضحت نميرة نجم ، أن مصر استضافة المبادرات الخاصة بإعادة الإعمار الذي سيساهم في حل مشكلات كثيرة في القارة الإفريقية خصوصا في الدول ما بعد النزاعات .

وتابعت: أن مبادرة منتدى أسوان جمعت بين العديد من القضايا ومنها التنمية ووقف النزاعات والأمن والسلم في إفريقيا، كما أن الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي ساهمت في إصلاح عدد من الملفات المهمة.

وأكملت نميرة نجم ، أن ما قامت به مصر هو تنفيذ لأجندة 2063 وجميعها بجهود محمودة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
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