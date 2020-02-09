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الجامعة العربية تكرم طالبة الأقصر الفائزة بـ مسابقة التحدث بالفصحى

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:25 ص
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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شمس يونس
تكرم جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، رحاب أبو الحجاج طايع محمد، الطالبة بمدرسة النجوع الثانوية التابعة لإدارة إسنا التعليمية بمحافظة الأقصر، والتي فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري.

يحضر حفل التكريم قيادات وزارة التربية والتعليم والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وحسن خليل الموجه العام للغة العربية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر وأحمد جبريل أبو الحسن موجه عام اللغة العربية بإدارة إسنا التعليمية والدكتور الشاذلي أبو الحجاج المعيد بكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان شقيق الطالبة"رحاب".

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كانت لجنة تحكيم المسابقة التي ضمت خالد عبد المجيد السبكى وعبد المعز يوسف شلبي وحاتم محمد اللبان وإشراف الدكتور غازي محمد البنوانى مدير عام تنمية مادة اللغة العربية أعلنت عن فوز الطالبة نورهان فيصل سامي الطالبة بإحدى مدارس مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن المرحلة الإعدادية بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي.

وفازت إسراء عبد الله محمود الطالبة بمدرسة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي للمرحلة الثانوية وفازت الطالبة رحاب أبو الحجاج بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يشمل التكريم طلاب من مصر-الأمارات – السعودية- الكويت-لبنان – الأردن-عمان- العراق ودولة اليمن وهي تشارك لأول مرة منذ تنظيم المسابقة قبل 22 عاما.

يذكر إن الآء أبو الحجاج الطالبة بمدرسة كيمان المطاعنة الثانوية التابعة لإدارة إسنا التعليمية بالأقصر، فازت بالمركز الأول على مستوى الوطن العربى العام الماضي.
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