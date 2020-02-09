مواطن يطالب بتسليمه فيزا معاش تكافل وكرامة بعد استئصال عينه.. صور

استغاث المواطن محمود هاشم عبد الرحمن علوانى، المقيم فى شارع عمرو بن العاص أرض الرحيق المختوم قسم أول السلام محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلامه فيزا تكافل وكرامة، حيث إنه تم استئصال عينه اليسرى فى مستشفى الدمرداش، وقام بتركيب عدسة صناعية بديلة للعين، وتقدم بطلب معاش تكافل وكرامة وبعد إجراءات دامت 3 سنوات صدر له فيزا تكافل وكرامة، إلا أنه لم يستلمها لامتلاكه منزل دور أرضى يعيش فيه مع أبنائه الأربعة وزوجته.





يقول فى رسالته: "فوجئت بعدم استلامي فيزا تكافل وكرامة رغم صدورها لى بعد معاناة 3 سنوات، إلا أن المكتب رفض تسليمى لها بحجة أنى أملك منزلا دور أرضى أعيش فيه أنا وزوجتى وأبنائى الأربعة، وأنا لا أعمل بسبب أزمتى الصحية وتم إثبات ذلك بالأوراق الرسمية".





وأضاف المواطن: "أناشد وزارة التضامن والمسئولين للحصول على الفيزا فالحياة أصبحت صعبة وأنا لا يعمل ولا أقوى على سد احتياجات أسرتي الأساسية".





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