صاحب مبادرة «تطوير ماسبيرو» يكشف خطط ومقترحات تطوير التلفزيون المصري

قال حافظ هريدي صاحب مبادرة تطوير ماسبيرو، إنه ضمن العاملين في التلفزيون المصري، موضحا أن مجموعة من العاملين في ماسبيرو قاموا بعمل برومو بعنوان «إحنا التلفزيون المصري».





وأضاف حافظ هريدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أنهم قدموا تصورا لتطوير التلفزيون المصري، وتقديم نقد ذاتي وتقدم للإمام بالتنسيق مع الوطنية للإعلام.





وأوضح صاحب مبادرة تطوير ماسبيرو، أنهم يريدون تحركات مفاصل الجهاز الإعلامي والسعي إلى تغيير الذي يريدون تغييره، لذلك يسعون إلى عمل مؤتمر لعرض الأفكار لتطوير التلفزيون المصري.





وطالب صاحب مبادرة تطوير ماسبيرو، الهيئة الوطنية للإعلام بتبني المؤتمر للتطوير والمشاركة خاصة ان لديهم قدر على التطوير يجب أن تقدم بالشكل بالكامل.