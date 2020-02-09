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مرأة

للسيدات .. نوع من التوابل مفيد لصحة الحوامل

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:30 ص
للسيدات .. نوع من
للسيدات .. نوع من التوابل مفيد لصحة الحوامل
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رضوى حسام
تحتاج العديد من السيدات الحوامل لشرب العديد من المشروبات الطبيعية للمساعدة في تخطي فترة الحمل، يمكن شرب مغلي الكمون لما يحتويه من عناصر مفيدة للجسم خلال فترة الحمل، أشار موقع "  health line  " لفوائد الكمون في فترة الحمل، وتشمل : 

-يعالج مشكلة الغثيان التي تصاحب فترة الحمل.
- كما يعمل الكمون على معالجة الإسهال واضطراب الجهاز الهضمي الذي يصيب الحامل.
-ويقي الكمون السيدة الحامل من الانفلونزا والحمّى.

لكن الإفاراط في شرب مغلي الكمون قد يؤدي إلى تقلص عضلات الرحم لدى بعض الحالات ؛ مما يؤدي إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض، لذلك يجب الحذر في بداية شرب مغلي الكمون أثناء فترة الحمل وإستشارة الطبيب.

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