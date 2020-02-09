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بين الناس

سكان شارع خير الله بالعجمى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن خميس عبد الصادق خير الله، من أهالى شارع الحاج صديق متفرع من شارع خير الله التابعة لمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع.


ويقول فى رسالته إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب، التى تسبب النباح بشكل يومى، وتوجد على مدار الساعة بمختلف شوارع المنطقة، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل.


وأضاف أن أهالى شارع الحاج صديق متفرع من شارع خير الله التابعة إلى منطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية، يحتاجون إلى توفير أيضا صناديق للقمامة ورفعها بشكل مستمر حتى لا تكون مأوى لهذه الكلاب الضالة التى تنبش بالقمامة وتتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والأمراض والإضرار بالمواطنين، خاصة الذين يعانون من أمراض صدرية وتنفسية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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