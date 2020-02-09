AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. نظر دعاوى وقف انتخابات المحامين

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل بجلسة اليوم الأحد.

وذكرت إحدى الدعاوى، أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحام وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

فيما ذكرت دعوى أخرى، أنه سبق صدور من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استنادًا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.

كانت نقابة المحامي أغلقت الأحد الماضي باب الترشح على مقاعد مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين، تلك الانتخابات التي يتنافس فيها على مقعد النقيب 19 مرشحا من بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، ورجائي عطية، ومرتضى منصور، وأحمد طنطاوي، فيما يتنافس على عضوية المجلس 213 مرشحا على مستوى مقاعد محاكم استئناف الجمهورية من بينهم عضوي المجلس السابقين أبو بكر ضوة ومصطفى البنان، بالإضافة إلى كل من خالد أبو طالب ومها أبو بكر ومحمد محمود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات البيطريين.. 21 مرشحا حصيلة اليوم الثاني

انتخابات الأسنان.. 14 مرشحا باليوم الرابع «تفاصيل»

انتخابات البيطريين.. 103 مرشحين.. وثلاثة على مقعد النقيب.. والعمل جار الجمعة والسبت

قبل محاكمته بأمن الدولة طوارئ.. نقيب العلميين يعلن فوزه في الانتخابات بالتزكية.. والمجلس: فى انتظار قرارات القضاء الشامخ

اليوم الأول من الترشح لانتخابات المحامين .. 8 مرشحين حصاد منصب النقيب .. محامية تدخل المنافسة ..سامح عاشور أول المتقدمين .. ومرتضى منصور لم يظهر بعد

الأحد.. نظر دعاوى وقف انتخابات المحامين

ترشيحاتنا

أخبار الاهلي.. ضربة موجعة لـ صن داونز.. وأزمة تواجه الأحمر بشأن مباراة افريقيا.. وكهربا يحيي ذكرى شهداء الزمالك

كلام نهائي .. المصري البورسعيدي يحسم مصير إيهاب جلال ..فيديو

الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز بالقاهرة.. تعرف عليه

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب

من أديس أبابا.. وزير الخارجية يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

توسع قطري في إفريقيا.. كيف تتحدى قطر إثيوبيا في عقر دارها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo