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تعليم

انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية اليوم .. إجراءات أمنية وصحية لحماية الطلاب

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:01 ص
انتظام الدراسة
انتظام الدراسة
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ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد أن بدأت الدراسة أمس السبت في عدد محدود من المدارس في بعض المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت ، فمن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد 9 فبراير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني رسميا في جميع مدارس الجمهورية بكامل عددها.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية توصي بمتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها أصدرت كذلك تعليمات توصي المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية ، وتكثيف الدوريات الراكبة ، لتوفير المناخ الآمن للطلاب طوال فترة الدراسة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور، وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزيارتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 202، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.
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