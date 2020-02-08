باحث سياسي : أفريقيا تمتلك 12% من احتياطي النفط العالمى..فيديو

خبراء في الشأن الأفريقي: الرئيس السيسي أحدث توازنا بين القوى الراغبة في الاستثمار.. عودة القاهرة لأفريقيا مكسب للقارة.. ولا يستطيع تنظيم إرهابي مهما بلغ من قوة أن يقهر مصر ..صور وفيديو