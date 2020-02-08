باحث سياسي : أفريقيا تمتلك 12% من احتياطي النفط العالمى..فيديو

قال الدكتور عبد الناصر مأمون الباحث السياسي في الشأن الأفريقي ، إن العام الذي ترأس فيه مصر الاتحاد الافريقي جعل على الرئيس القادم أعباء كثيرة حتى يستطيع ان يبني على ما بنته مصر.
وأضاف عبد الناصر مأمون خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سى بي سي ، أن الرئيس القادم للاتحاد الافريقي يجب عليه أن يساير التقدم ووضع افريقيا علي الخريطة الدولية كما وضعتها مصر .
واوضح عبد الناصر مأمون ، أن السنة التي قامت بها مصر في رئاسة الاتحاد الافريقي وضعت أسسا مؤسسية ووضعت أسسا للتحرك الأمني والاقتصادي .
وتابع: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس الاتحاد الافريقي بجدارة كما أن إفريقيا تمتلك ثلث ثروات العالم المعدنية.
واستكمل عبد الناصر مأمون، أن أفريقيا تمتلك 12% من احتياطي النفط على مستوى العالم .