AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث سياسي : أفريقيا تمتلك 12% من احتياطي النفط العالمى..فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 11:52 م
عبد الناصر مأمون
عبد الناصر مأمون
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الناصر مأمون الباحث السياسي في الشأن الأفريقي ، إن العام الذي ترأس فيه مصر الاتحاد الافريقي  جعل على الرئيس القادم أعباء كثيرة حتى يستطيع ان يبني على ما بنته مصر.


وأضاف عبد الناصر مأمون خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سى بي سي ، أن الرئيس القادم للاتحاد الافريقي يجب عليه أن يساير التقدم ووضع افريقيا  علي الخريطة الدولية كما وضعتها مصر  .

واوضح عبد الناصر مأمون ، أن السنة التي قامت بها مصر في رئاسة الاتحاد الافريقي  وضعت أسسا مؤسسية ووضعت أسسا للتحرك الأمني  والاقتصادي  .


وتابع: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس الاتحاد الافريقي بجدارة كما أن إفريقيا تمتلك ثلث ثروات العالم المعدنية.

واستكمل عبد الناصر مأمون، أن  أفريقيا تمتلك 12% من احتياطي النفط على مستوى العالم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكرى: القارة الأفريقية امتداد طبيعي لمصر

انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية بإفريقيا بحضور السيسى.. نواب: منصة إقليمية وقارية تجمع قادة السياسة والفكرة والرأي وصناع السلام.. وخطاب الرئيس يصيغ حلولا فعالة لمشاكل القارة

الرئيس السيسي: منتدى أسوان ناقش أبرز القضايا فى القارة الأفريقية

بعد الدعوة لتفعيل مبادرة خلق مليون وظيفة.. تعرف على أجندة عمل الاتحاد الأفريقي

خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف.. ضياء رشوان يطالب الإعلام الأفريقي بدور إيجابي في حل مشكلات القارة.. ومواجهة الحملات السلبية التي تستهدف الشعوب.. وعلى دول حوض النيل تناول سد النهضة في سياقه الصحيح

خبراء في الشأن الأفريقي: الرئيس السيسي أحدث توازنا بين القوى الراغبة في الاستثمار.. عودة القاهرة لأفريقيا مكسب للقارة.. ولا يستطيع تنظيم إرهابي مهما بلغ من قوة أن يقهر مصر ..صور وفيديو

ترشيحاتنا

أفضل من المحلات .. طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني

محمد سعد يكشف لـ صدى البلد سبب غيابه عن الأعمال الفنية مؤخرا.. فيديو

شاهد .. خطوبة الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة

من جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92