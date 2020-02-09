محكمة النقض توضح حق الزوجة في الطلاق عند هجر زوجها والإقامة في بلد بعيد

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها النتائج المترتبة لحقوق الزوجة إذا هجرها زوجها وعاش في بلد آخر بعيد عنها فمن حقها طلب الطلاق .





وأوضحت المحكمة أن نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقًا لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقًا لنص المادة الثانية .





