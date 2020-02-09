كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، كواليس رحيله عن قناة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.





قال كريم شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تعرضت لضغوط غير طبيعية في قناة الزمالك، أنا متعاقد مع شركة إعلام المصريين وليس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك".





وواصل: "لم أظهر في قناة الزمالك لتنفيذ توجيهات رئيس النادي، منذ اليوم الأول لي في القناة وهو يرسل لي رسائل ليطلب مني تنفيذ تعليمات معينة".





واضاف: "لي أسلوبي الخاص، وأبلغت إعلام المصريين أن الأفضل عدم التعامل بيني وبين رئيس الزمالك لأني أعلم شخصيته جيدًا لكنهم ردوا بأني لا علاقة لي به مطلقًا".





وتابع: "على سبيل المثال هنأت حلمي طولان بفوز إنبي الأخير في الدوري، فوجئت برسالة من رئيس الزمالك يطلب مني عدم الحديث عن طولان لأنه على خلاف معه".