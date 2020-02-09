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حوادث

النقض توضح مصير الوصايا على الأولاد في وجود منازعات قضائية

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:01 ص
شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة
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محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الوقت آليات عزل الوصية علي الأولاد في حالة وجود نزاعات قضائية.


أوضحت المحكمة أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار عزل الطاعنة من الوصاية على سند من وجود منازعات قضائية وعداوة بينها وبين المطعون ضده عم القصر تؤدي إلى تعريض مصلحتهم للخطر دون أن يستظهر الحكم الوجه الذي تؤدي به تلك المنازعات والعداوة إلى ذلك كما أن ما انتهى إليه الحكم يجافي ما يؤدي إليه العقل.

والمنطق ذلك أن الوصية هي الأقرب لهم رحمى وقد ثبت بمذكرة معاون نيابة شبين القناطر إجماع رجال الإدارة على أن الطاعنة هي الأصلح للوصاية وهو ما انتهى إليه رأي النيابة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعزل الطاعنة من الوصاية وتعيين المطعون ضده وصيا بدلا عنها قد شابه فساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 
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