حبس لصين لشروعهما في سرقة توك توك بـ المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لشروعهما في سرقة توك توك، من خلال إلقاء الشطة على السائق.





كان المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من سائق توك توك قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية بشارع مسطرد القديم ـ دائرة القسم استوقفه شخصين "أدلي بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما الى شارع عمر المختار - مدينة عرفات دائرة القسم وفور وصولهما فوجئ بقيامهما بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه، وتهديده بسلاح ابيض" كتر" كان بحوزتهما، واستوليا منه على الدراجة البخارية قيادته ، ولاذا بالفرار.





وتمكن رجال المباحث بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات بمحل الواقعة من التوصل إلي أن وراء إرتكابها عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما كيس بداخله كمية من مسحوق الشطة " المستخدمة فى ارتكاب الواقعة " وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرام و٢ سلاح ابيض " كتر".





واعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع ، تم بإرشادهما ضبط الدراجة البخارية المستولي عليها بمكان إخفائها، تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة التي أصدرت قرارها السابق.