اخبار الرياضة .. قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين .. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة .. نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة





نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





- يدخل فريق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم مدعمًا بكتيبة من الصفقات الجديدة، جعلت جماهير الأحمر تطمئن بعض الشيء على مستوى فريقها الذي ضاع حلم التتويج بها في آخر ثلاث نسخ.









- أرسل نادي بيراميدز شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي في الدوري.









- قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاته مذيع برنامج زمالكاوي والاستغناء عن خدماته.









- كشف تقرير صحفي، اليوم، السبت، عن وجود فساد مالي كبير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، بناء على التحقيقات التي أجرتها السنغالية فاطمة سامورا السكرتير العام للفيفا، خلال الأشهر الستة الماضية.









- أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة أن الاستاد يرحب باستضافة مباريات الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا خصوصا وأن الفريقين يلعبو باسم مصر.









- تعرض ثابيلو مورينا نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لإصابة بالغة أثناء مباراة فريقه مع سوبر سبورت ضمن منافسات دور الـ16، من كأس جنوب أفريقيا.









- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتأجيل تجديد عقد حازم إمام مدافع الفريق، إلى الشهر المقبل.



